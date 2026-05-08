Marcus 4-H members do well at Meade County Fair
Wed, 08/05/2026 - 8:01am admin
Cloverbuds
Kamryn Williams
Wind chime
Hand print plate
Wade Dahlman
Wooden cross
Beginners
Kylie Williams
Gourd Art Gnome, Purple
American flag sign, Purple
Deck Solar Light Decor, Purple
Kaydence Williams
American flag sign, Blue
Deck Solar Light Decor, Blue
Treyden Hale
Blueberry Muffins, Blue
Kasten Hale
Oatmeal Chocolate Chip Cookies, Purple
Kurt Dahlman
Pressed Range Plant Collection, Purple
Wooden shelf, Purple
Beginner Beef Showmanship, Purple
Charolais Feeder Steer, Purple
Junior
Rio Wondercheck
Bookends, Purple
Patriotic Porch Leaner, Blue
Senior
Cashley King
Beach Scene Photo, Blue
Koyle King
Backyard Fence, Purple
3D Cardboard Haunted House, Blue
Pencil drawing perspective from the Saddle, Purple
Denver Bronco clay ornament, Blue
Water Color landscape, Purple