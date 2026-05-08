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Marcus 4-H members do well at Meade County Fair

Wed, 08/05/2026 - 8:01am admin
Cloverbuds
Kamryn Williams
Wind chime
Hand print plate
Wade Dahlman 
Wooden cross
Beginners
Kylie Williams
Gourd Art Gnome, Purple
American flag sign, Purple 
Deck Solar Light Decor, Purple 
Kaydence Williams
American flag sign, Blue
Deck Solar Light Decor, Blue
Treyden Hale
Blueberry Muffins, Blue
Kasten Hale
Oatmeal Chocolate Chip Cookies, Purple
Kurt Dahlman 
Pressed Range Plant Collection, Purple 
Wooden shelf, Purple 
Beginner Beef Showmanship, Purple 
Charolais Feeder Steer, Purple 
Junior
Rio Wondercheck 
Bookends, Purple
Patriotic Porch Leaner, Blue
Senior 
Cashley King
Beach Scene Photo, Blue
Koyle King
Backyard Fence, Purple
3D Cardboard Haunted House, Blue
Pencil drawing perspective from the Saddle, Purple
Denver Bronco clay ornament, Blue
Water Color landscape, Purple

The Pioneer Review

221 E. Oak Street
Philip, SD 57567
Telephone: (605) 859-2516
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